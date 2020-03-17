17 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано 4 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Таким образом, общее количество заболевших в Москве достигло 57 человек. Большинство из заболевших вернулись из европейских стран.
Ранее сообщалось, что общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией.
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