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Город (Москва и область)     17.03.2020 16:44

В Москве зафиксировано еще 4 случая заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

17 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано 4 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Таким образом, общее количество заболевших в Москве достигло 57 человек. Большинство из заболевших вернулись из европейских стран.

Ранее сообщалось, что общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией.


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Теги: 
коронавирус 

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