10 июня. Mossovetinfo.ru - В Москве на второй день после отмена режима самоизоляции зафиксированы девятибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», 9 баллов на дорогах Москвы были зафиксированы около 19:00 в среду.



В Москве 9 июля был отменен пропускной режим и самоизоляции. Большинство ограничительных мер снимут в столице до 23 июля.



График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве