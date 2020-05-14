14 мая. Mossovetinfo.ru – Московский завод тепловой автоматики был опечатан за несоблюдение санитарных норм и невыполнение противоэпидемиологических мероприятий, сообщает пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.



Проверка показала, что на заводе не было выполнено ни одного пункта из предписания, выданного как условие возобновления работы предприятия в условиях пандемии коронавируса.



На проходной завода отсутствует разметка для соблюдения социальной дистанции, не был организован входной фильтр, не обеспечено измерение температуры у сотрудников перед началом работы, сотрудников предприятия не обеспечивают средствами индивидуальной защиты, отсутствуют антисептики, нет запаса дезинфицирующих средств для уборки, в помещениях не установлены ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воздуха.



Помещения завода опечатаны, установлен контроль за выполнением временного запрета, результаты проверки направлены в суд.



Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина от 7 мая, с 12 мая в Москве возобновлена работа промышленных и строительных предприятий. Однако, работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.

