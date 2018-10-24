24 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве заложили «Аллею московского парламентаризма», сообщают РИА Новости.
Аллея из 12 лип и 13 кленов заложена в Мещанском районе Москвы на территории Екатерининского сквера.
Аллея заложена в рамках праздничных мероприятий, посвященных 25-летию создания Мосгордумы.
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