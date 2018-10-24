Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     24.10.2018 14:21

В Москве заложили «Аллею московского парламентаризма»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мосгордума  празднование  25 лет Мосгордуме 

24 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве заложили «Аллею московского парламентаризма», сообщают РИА Новости.

Аллея из 12 лип и 13 кленов заложена в Мещанском районе Москвы на территории Екатерининского сквера.

Аллея заложена в рамках праздничных мероприятий, посвященных 25-летию создания Мосгордумы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мосгордума  празднование  25 лет Мосгордуме 

Возврат к списку

Лента новостей

15:11 Власть Путин поручил продлить действие механизма переселения из аварийного жилья

14:52 В России Все банкоматы «Сбербанка» станут бесконтактными в течение 2019 года

14:21 Город (Москва и область) В Москве заложили «Аллею московского парламентаризма»

13:26 Общество Россияне назвали самые престижные и высокооплачиваемые профессии - опрос

12:37 Город (Москва и область) Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится с 26 по 29 октября

Актуальные материалы

15:16 Город (Москва и область) Собянин объявил о создании Московского стандарта благополучия пенсионеров

09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы

08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги

08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве

12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет

12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru