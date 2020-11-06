6 ноября. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в Москве занято около 70% коек, которые были выделены для лечения больных коронавирусом, сообщила в интервью ТАСС заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По словам Раковой, всего для коронавирусных больных в Москве зарезервировано 15 тысяч коек. Ежедневно госпитализируется 1,3- 1,4 тысячи коронавирусных пациентов.
Кроме того, в Москве есть дополнительный резерв коронавирусных коек в новых клиниках, подготовленных специально для борьбы с коронавирусом. Эти мощности запускаются не сразу, а постпенно.
В тоже время Ракова отметила, что удалось в полном объеме сохранить плановый прием больных в клиники по другим направлениям. В настоящее время он осуществляется в объеме 80% от показателей 2019 года, а по оказанию экстренной нековидной помощи прошлогодние показатели уже провезойдены.
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