3 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве запущен голосовой помощник по вопросам продления цифровых пропусков, сообщается на портале mos.ru.



При звонке в общегородской контакт-центр голосовой помощник включается автоматически, он способен ответить, как оформить или продлить цифровой пропуск, при возникновении более сложных вопросов, звонящий будет переключен на оператора.



Цифровые пропуска, были введены в Москве с 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Они действуют до 4 мая. В связи с тем, что ограничительные меры, введенные в Москве, были продлены до 11 мая включительно, цифровые пропуска, выданные ранее, необходимо продлить.