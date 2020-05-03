3 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве запущен голосовой помощник по вопросам продления цифровых пропусков, сообщается на портале mos.ru.
При звонке в общегородской контакт-центр голосовой помощник включается автоматически, он способен ответить, как оформить или продлить цифровой пропуск, при возникновении более сложных вопросов, звонящий будет переключен на оператора.
Цифровые пропуска, были введены в Москве с 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Они действуют до 4 мая. В связи с тем, что ограничительные меры, введенные в Москве, были продлены до 11 мая включительно, цифровые пропуска, выданные ранее, необходимо продлить.
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