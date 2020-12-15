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Город (Москва и область)     15.12.2020 09:22

В Москве запущен сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови

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Теги:  коронавирус  технологии  сервисы  ЕМИАС  искусственный интеллект 

15 декабря. Mossovetinfo.ru - Нейронная сеть по оценке поражения легких в результате пневмонии по анализу крови запущена в Москве, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый сервис, получивший название «КТ-калькулятор», является совместной разработкой московских властей и исследователей из МГУ имени Ломоносова.

Мэр Москвы отметил, что при создании сервиса данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов с коронавирусной пневмонией, сопоставлялись с результатами КТ-анализа этих пациентов. Теперь нейронная сеть может прогнозировать как будет проходить пневмония у каждого конкретного пациента и соответственно давать рекомендации по тактике лечения.

В связи с тем, что в основе нейронной сети лежат технологии искусственного интеллекта, по мере накопления новых данных сервис будет постоянно совершенствоваться.

Мэр Москвы отметил, что «КТ-калькулятор» уже встроен в систему ЕМИАС, при этом, принято решение открыть к нему доступ не только столичным медикам, но и врачам из других регионов, которые не обладают такими мощностями компьютерной томографии, как Москва.


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Теги: 
коронавирус  технологии  сервисы  ЕМИАС  искусственный интеллект 

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