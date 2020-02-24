24 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве заработала новая версия Единого транспортного портала. Сайт доступен по адресу transport.mos.ru. Об этом сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.
На портале теперь можно создать личный кабинет, рассчитать стоимость поездки на любом виде транспорта, найти свободный автомобиль каршеринг. Сайт также полностью изменил свой внешний вид. Сайт адаптирован под мобильную версию – карта фиксируется внизу экрана, так она всегда на виду и до неё легче добраться.
В личном кабинете можно добавить данные сразу нескольких карт «Тройка», проверить штрафы, а также лицензию или пропуск для такси, грузовика или личного автомобиля. Кроме того, можно добавить в избранное электрички и запомнить часто используемые маршруты наземного транспорта.
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