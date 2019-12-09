9 декабря. Mossovetinfo.ru – На улицах, благоустроенных в Москве в 2019 году, завершилась высадка деревьев, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента капитального ремонта столицы.



Сообщается, что с конца октября до начала декабря было высажено 1179 деревьев-крупномеров высотой до 10 метров в возрасте от 10 до 25 лет.



Новые деревья были высажены на улицах Рождественка и Остоженка, в переулках возле Патриарших прудов, на Озерковской и Овчинниковской набережных, на улицах Школьная, Чаплыгина, Шипиловская, в проезде Соломенной Сторожки, на Центральном проспекте в Зеленограде, на улицах, расположенных в районе Киевского вокзала, и на других улицах и переулках, вошедших в программу комплексного благоустройства в 2019 году.



Были высажены липы, клены, вязы, тополя, красные дубы, декоративные яблони, ели, рябины, черемуха и боярышник.



Поздняя осень и начало зимы – оптимальное время для высадки крупномерных деревьев. В это время они находятся в состоянии покоя и лучше переносят транспортировку и высадку. Кроме того, после высадки в этот период деревья лучше приживаются на новом месте.