В Москве заявку на соцобслуживание можно подать дистанционно на городском портале

27 июля, Mossovetinfo.ru - Московские власти информируют, что теперь необязательно лично посещать центры госуслуг, чтобы подать заявление о предоставлении социального обслуживания на дому или в стационаре и все документы можно передать в электронном виде через специальную форму на портале mos.ru. Сделать это могут зарегистрированные пользователи, обладающие стандартной или полной учетной записью. Сохраняется возможность подать документы в бумажном виде в центрах госуслуг «Мои документы».



Оформить услугу могут совершеннолетние граждане, имеющие право на социальное надомное или стационарное обслуживание в соответствии с постановлением Правительства Москвы, или их опекуны и попечители.



Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы сообщает, что в настоящее время социальные работники помогают на дому почти 100 тысячам москвичей.