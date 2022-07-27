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Город (Москва и область)     27.07.2022 07:17

В Москве заявку на соцобслуживание можно подать дистанционно на городском портале

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Теги:  Москва  соцобслуживание 

27 июля, Mossovetinfo.ru - Московские власти информируют, что теперь необязательно лично посещать центры госуслуг, чтобы подать заявление о предоставлении социального обслуживания на дому или в стационаре и все документы можно передать в электронном виде через специальную форму на портале mos.ru. Сделать это могут зарегистрированные пользователи, обладающие стандартной или полной учетной записью. Сохраняется возможность подать документы в бумажном виде в центрах госуслуг «Мои документы».

Оформить услугу могут совершеннолетние граждане, имеющие право на социальное надомное или стационарное обслуживание в соответствии с постановлением Правительства Москвы, или их опекуны и попечители.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы сообщает, что в настоящее время социальные работники помогают на дому почти 100 тысячам москвичей.

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Теги: 
Москва  соцобслуживание 

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