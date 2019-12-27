27 декабря. Mossovetinfo.ru – Появившаяся в ряде СМИ информация о повышении с 1 января 2020 года тарифов на проезд по МЦД является некорректной, сообщается в микроблоге МЦД в Twitter.



Сообщается, что в январе стоимость проезда по МЦД, включая зоны «Центральная» и «Пригород», останется неизменной.



Цены на проезд в общественном транспорте, в том числе на проезд по МЦД изменятся с 1 февраля 2020 года.