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Город (Москва и область)     27.12.2019 17:13

В МЦД опровергли информацию о повышении тарифов на проезд с января 2020 года

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Теги:  МЦД  тарифы  опровержение 

27 декабря. Mossovetinfo.ru – Появившаяся в ряде СМИ информация о повышении с 1 января 2020 года тарифов на проезд по МЦД является некорректной, сообщается в микроблоге МЦД в Twitter.

Сообщается, что в январе стоимость проезда по МЦД, включая зоны «Центральная» и «Пригород», останется неизменной.

Цены на проезд в общественном транспорте, в том числе на проезд по МЦД изменятся с 1 февраля 2020 года.


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Теги: 
МЦД  тарифы  опровержение 

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