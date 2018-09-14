14 сентября. Mossoverinfo.ru – Врачи НИИ имени Склифософского провели 1,7 тысячи операция с помощью аппарата «Гамма-нож» сообщает портал mos.ru.



Данная нейрохирургическая установка позволяет удалять опухоли и сосудистые патологии головного мозга без применения хирургических разрезов или трепанации черепа. Восстановление пациентов после операций с применением «Гамма-ножа» проходит быстрее и легче. А для пациентов со злокачественными опухолями головного мозга, применение подобной установки часто является единственным способом лечения. Вместо ножа установка использует гамма-лучи, которые атакуют пораженный участок и разрушают больные клетки, не задевая здоровые. При этом пациент остается в сознании, операция полностью безболезненна. Нет необходимости даже в госпитализации пациента в стационар.



Установку «Гамма-нож» в НИИ имени Склифософского начали использовать в апреле 2016 года. Всего в России действует всего две подобные установки, обе они находятся в Москве.