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Город (Москва и область)
05.05.2025, 10:12
В ночь на 7 мая из-за заморозков в Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности
5 мая — Mossovetinfo.ru — С полуночи и до утра 7 мая в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за за...
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Город (Москва и область)
04.05.2025, 08:47
Дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 4 мая
4 мая — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве и Московской облас...
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Город (Москва и область)
02.05.2025, 10:48
Более 200 аварийных бригад заняты ликвидацией последствий непогоды в Подмосковье - губернатор
2 мая — Mossovetinfo.ru — 2 мая более 200 аварийных бригад в Московской области —коммунальные службы вместе с МЧС — за...