В ночь на 7 мая из-за заморозков в Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности

5 мая — Mossovetinfo.ru — С полуночи и до утра 7 мая в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков, сообщил Гидрометцентр России.



«Период предупреждения с 0:00 7 мая до 7:00 7 мая – в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются заморозки до минус 1 градуса», – говорится в сообщении.



Аналогичное предупреждение будет действовать в Подмосковье с 23:00 6 мая до 7:00 7 мая.



Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 5 мая также сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.



По прогнозам синоптиков, 5 мая в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Горожан просят быть осторожными на улице и не находиться вблизи деревьев и шатких конструкций.