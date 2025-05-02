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Город (Москва и область)     05.05.2025 10:12

В ночь на 7 мая из-за заморозков в Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности

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Теги:  заморозки  Москва  Московская область  Гидрометцентр  7 мая  оранжевый уровень 

5 мая — Mossovetinfo.ru — С полуночи и до утра 7 мая в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков, сообщил Гидрометцентр России.

«Период предупреждения с 0:00 7 мая до 7:00 7 мая – в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются заморозки до минус 1 градуса», – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать в Подмосковье с 23:00 6 мая до 7:00 7 мая.

Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 5 мая также сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, 5 мая в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Горожан просят быть осторожными на улице и не находиться вблизи деревьев и шатких конструкций.

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Карта места

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Теги: 
заморозки  Москва  Московская область  Гидрометцентр  7 мая  оранжевый уровень 

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