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Город (Москва и область)     11.12.2024 17:42

В ночь на четверг, 12 декабря, в Москве местами ожидается гололедица

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Теги:  Москва  погода  гололедица  предупреждение 

11 декабря — Mossovetinfo.ru — В ночь на четверг, 12 декабря, в Москве местами ожидается гололедица, а также – слабый снег, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

«По прогнозу синоптиков, в ночь на завтра, 12 декабря, и в течение дня в столице местами ожидается слабый снег, местами гололедица», – говорится в сообщении.
Городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и при необходимости будут проводиться соответствующие регламентные работы.

Температура воздуха в столице — минус 1–3, по области — ноль — минус 5 градусов. Атмосферное давление будет падать до 743 мм ртутного столба.

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств;  избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  гололедица  предупреждение 

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