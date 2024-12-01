В ночь на четверг, 12 декабря, в Москве местами ожидается гололедица

11 декабря — Mossovetinfo.ru — В ночь на четверг, 12 декабря, в Москве местами ожидается гололедица, а также – слабый снег, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.



«По прогнозу синоптиков, в ночь на завтра, 12 декабря, и в течение дня в столице местами ожидается слабый снег, местами гололедица», – говорится в сообщении.

Городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и при необходимости будут проводиться соответствующие регламентные работы.



Температура воздуха в столице — минус 1–3, по области — ноль — минус 5 градусов. Атмосферное давление будет падать до 743 мм ртутного столба.



Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

