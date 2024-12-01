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Город (Москва и область)
11.12.2024, 17:42
В ночь на четверг, 12 декабря, в Москве местами ожидается гололедица
11 декабря — Mossovetinfo.ru — В ночь на четверг, 12 декабря, в Москве местами ожидается гололедица, а также – слабый с...
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Город (Москва и область)
05.12.2024, 13:21
Мэр Москвы поздравил Почетного гражданина Москвы Ивана Слухая со 100-летним юбилеем
5 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин навестил председателя Московского комитета ветеранов войны...
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Город (Москва и область)
01.12.2024, 09:49
С 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го в столице пройдет зимний фестиваль «Усадьбы Москвы»
1 декабря — Mossovetinfo.ru — С 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го в столице пройдет зимний фестиваль «Усадьбы Москв...