30 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогоднюю ночь бесперебойную работу метро и Московского центрального кольца (МЦК) обеспечат около 11 тысяч сотрудников. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.
Это более 5 тысяч сотрудников метрополитена, а также около 6 тысяч представителей УВД на Московском метрополитене и службы безопасности метро.
Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь. О том, как будет работать наземный транспорт Москвы в праздники, читайте здесь.
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