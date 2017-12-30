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Город     30.12.2017 20:12

В новогоднюю ночь бесперебойную работу метро и МЦК обеспечат около 11 тысяч сотрудников

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Теги:  метро  МЦК 

30 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогоднюю ночь бесперебойную работу метро и Московского центрального кольца (МЦК) обеспечат около 11 тысяч сотрудников. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Это более 5 тысяч сотрудников метрополитена, а также около 6 тысяч представителей УВД на Московском метрополитене и службы безопасности метро.

Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь. О том, как будет работать наземный транспорт Москвы в праздники, читайте здесь.


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Карта места

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Теги: 
метро  МЦК 

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