30 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогоднюю ночь бесперебойную работу метро и Московского центрального кольца (МЦК) обеспечат около 11 тысяч сотрудников. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Это более 5 тысяч сотрудников метрополитена, а также около 6 тысяч представителей УВД на Московском метрополитене и службы безопасности метро.



Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь. О том, как будет работать наземный транспорт Москвы в праздники, читайте здесь.