26 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не планируют в новогоднюю ночь закрывать общественный транспорт, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».



«В новогоднюю ночь мы метро также не закрываем. В некоторых регионах было принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь, пока мы такое решение не принимали», - заявил мэр Москвы.



Собянин выразил надежду, что в новогоднюю ночь москвичи и гости столицы будут иметь возможность свободно передвигаться по городу.



В предыдущие несколько лет метро и наземный общественный транспорт Москвы с 31 декабря на 1 января работал круглосуточно.