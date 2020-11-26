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Город (Москва и область)     26.11.2020 18:53

В новогоднюю ночь общественный транспорт Москвы закрывать не будут - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  Новый год  общественный транспорт 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не планируют в новогоднюю ночь закрывать общественный транспорт, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«В новогоднюю ночь мы метро также не закрываем. В некоторых регионах было принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь, пока мы такое решение не принимали», - заявил мэр Москвы.

Собянин выразил надежду, что в новогоднюю ночь москвичи и гости столицы будут иметь возможность свободно передвигаться по городу.

В предыдущие несколько лет метро и наземный общественный транспорт Москвы с 31 декабря на 1 января работал круглосуточно.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  Новый год  общественный транспорт 

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