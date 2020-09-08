8 сентября. Mossovetinfo.ru – Полностью отказаться от профилактических отключений горячей воды в обозримом будущем в Москве нельзя, заявил в ходе онлайн-конференции заммэра Москвы Петр Бирюков.



Сроки профилактических отключений горячей воды зависят от степени износа коммуникаций. В Москве износ коммуникаций ежегодно сокращается на 2-3%, что в дальнейшем позволит еще больше сократить сроки отключения. Но полностью отказаться от отключений в обозримом будущем нельзя.



Бирюков напомнил, что если 10 лет назад срок отключения составлял 21 день, то сейчас его удалось сократить до 10 дней.