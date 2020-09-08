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Город (Москва и область)     08.09.2020 16:12

В обозримом будущем в Москве нельзя отменить отключение горячей воды - власти

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Теги:  Петр Бирюков  ЖКХ  отключение горячей воды 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Полностью отказаться от профилактических отключений горячей воды в обозримом будущем в Москве нельзя, заявил в ходе онлайн-конференции заммэра Москвы Петр Бирюков.

Сроки профилактических отключений горячей воды зависят от степени износа коммуникаций. В Москве износ коммуникаций ежегодно сокращается на 2-3%, что в дальнейшем позволит еще больше сократить сроки отключения. Но полностью отказаться от отключений в обозримом будущем нельзя.

Бирюков напомнил, что если 10 лет назад срок отключения составлял 21 день, то сейчас его удалось сократить до 10 дней.


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Теги: 
Петр Бирюков  ЖКХ  отключение горячей воды 

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