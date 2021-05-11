 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     11.05.2021 16:16

В парках Москвы начали работать павильоны проверки здоровья «Здоровая Москва»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  здравоохранение  парки  обследование  Здоровая Москва 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Павильоны проверки здоровья «Здоровая Москва» начали работать в московских парках, сообщается на портале mos.ru.

Всего в парках установили 9 больших павильонов (15 на 25 метров) и 37 малых (10 на 15 метров). Работать они будут ежедневно, без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00.

В павильонах можно будет пройти первичное обследование, что позволит разгрузить поликлиники и снизить риск заражения коронавирусом.

В малых павильонах будут работать два кабинета доврачебного осмотра, процедурный и прививочный кабинеты, два кабинета врача-терапевта (врача общей практики), кабинет УЗИ, а также акушерско-смотровой кабинет. В больших павильонах, помимо этого, будут работать дополнительный кабинет доврачебного осмотра, а также процедурный и прививочный кабинеты и кабинет врача-терапевта.

За один час посетители павильонов смогут пройти более 10 исследований. Помимо первичного обследования, в павильонах можно будет сделать прививку от коронавируса.

Павильоны оснащены медицинским оборудованием (в общей сложности более 1500 единиц оборудования) и подключены к единому цифровому контуру московского здравоохранения. Вести прием в них будут врачи городских поликлиник.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
здравоохранение  парки  обследование  Здоровая Москва 

Возврат к списку

Лента новостей

17:40 Город (Москва и область) Учрежден памятный знак в честь 80-летия битвы за Москву

17:06 Мнения Блокадница Ленинграда назвала Малышеву преступницей после слов о диете

16:43 В России Стрельба в школе в Казани: что известно

16:16 Город (Москва и область) В парках Москвы начали работать павильоны проверки здоровья «Здоровая Москва»

15:24 В России Названы регионы России, в которых в марте оформлено больше всего ипотек

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru