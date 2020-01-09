Другие материалы
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Город (Москва и область)
09.01.2020, 16:12
В парке «Сокольники» приостановили работу зоопарка после жалоб на жестокое обращение с животными
9 января. Mossovetinfo.ru – Работа «Живого уголка» в парке «Сокольники» приостановлена для проверки жалоб на жестокое обращение с животными, сообщается на странице парка в социальной сети «ВКонтакт...
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Город (Москва и область)
09.01.2020, 13:16
Жители 16 домов в 6 районах Москвы начали переселение по реновации в праздничные дни
9 января. Mossovetinfo.ru – В дни новогодних праздников жители 16 домов в 6 районах Москвы начали переселение в рамках программы реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента ...
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Город (Москва и область)
09.01.2020, 11:19
Около 5% москвичей отказались от покупки новых квартир в связи с программой реновации
9 января. Mossovetinfo.ru – Около 5% москвичей, проживающих в домах, попавших в программу реновации жилья, отказались от покупки новых квартир после анонсирования программы в 2017 году, сообщает «И...