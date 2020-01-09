9 января. Mossovetinfo.ru – Работа «Живого уголка» в парке «Сокольники» приостановлена для проверки жалоб на жестокое обращение с животными, сообщается на странице парка в социальной сети «ВКонтакте».



Сообщается, что «Живой уголок» работает в парке с 2016 года и за время работы его посетили десятки тысяч человек. Однако после жалоб на жестокое обращение с животными было принято решение приостановить работу «Живого уголка», чтобы проверить персонал на соответствие квалификации.



Ранее в социальных сетях появились жалобы посетителей парка на жестокое обращение с обитателями «Живого уголка», которых привлекают для участия в мероприятиях, проводимых в парке.



В сообщении парка указано, что работа заведений, подобных «Живому уголку» должна быть выстроена правильно и не должна вызывать вопросов у посетителей парка. Также сообщается, что о результатах проверки будет сообщено в ближайшее время.