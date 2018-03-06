В парке «Зарядье» завершаются работы по обустройству ледяной пещеры

6 марта. Mossovetinfo.ru - В парке «Зарядье» завершаются работы по обустройству ледяной пещеры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Это уникальный объект, аналога которому в стране еще нет», - сказал Хуснуллин в эфире Первого канала.



В пещере, которая находится в павильоне «Заповедное посольство», будет постоянно поддерживать температура в минус пять грудусов. Высота пещеры, которая позволит окунуться в атмосферу Арктики, достигнет шести метров.