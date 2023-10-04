6 октября — Mossovetinfo.ru — В павильоне «Умный город» на ВДНХ обновили экспозицию на которой представлена информа...

4 октября — Mossovetinfo.ru — В столице сегодня, 4 октября, в период с 13:00 до 20:00, ожидается дождь с грозой, порывы ветра...