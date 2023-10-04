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Город (Москва и область)     06.10.2023 09:59

В павильоне «Умный город» на ВДНХ обновили экспозицию

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Теги:  ВДНХ  Сергунина  павильон  Умный город  экспозиция  обновление  Москва — больше чем город  Центр управления городом  благоустройство и комфорт  транспорт  образование  медицина  Культура  Музеи — детям  Афиша Москвы  бизнес  туризм  узнай Москву 

6 октября — Mossovetinfo.ru — В павильоне «Умный город» на ВДНХ обновили экспозицию на которой представлена информация об электронных сервисах и других проектах, которые делают жизнь в мегаполисе комфортнее. Сейчас экспозиция включает шесть тематических пространств, таких как «Москва — больше чем город», «Центр управления городом», «Благоустройство и комфорт», «Транспорт», «Образование» и «Медицина», сообщается на сайте горадминистрации.

Павильон «Умный город» на ВДНХ был открыт в 2016 году и его посетили уже больше 630 тысяч человек. «Умный город» открыт для посещения с 10:00 до 20:00 со вторника по воскресенье, вход бесплатный. Здесь регулярно проходят мастер-классы, квесты, воркшопы по программированию, курсы по 3D-моделированию, робототехнике и другим передовым направлениям, а также различные отраслевые мероприятия.

«За семь лет павильон посетили больше 630 тысяч человек. Из них 100 тысяч — с начала этого года. Представленные здесь решения можно протестировать и узнать, как они применяются в столице. Кроме того, гостей приглашают попробовать себя в ИТ-профессиях и поучаствовать в викторинах. Одно из самых масштабных новых пространств — “Москва — больше чем город”. Оно объединяет проекты в таких сферах, как культура, бизнес и туризм», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В разделе «Культура» рассказывают, например, о проектах «Музеи — детям» и «Афиша Москвы», в секции «Бизнес» гости могут выбрать любой из семи сервисов для предпринимателей и сразу же им воспользоваться, в зоне «Туризм» посетители узнают о предложениях цифрового планировщика путешествий Russpass и возможностях онлайн-гида «Узнай Москву». Там предлагают варианты уникальных прогулок по городу.

В секции «Искусственный интеллект» рассказывается, в решении каких задач сегодня используют нейросети.

За последние годы Москва неоднократно входила в финальный этап международного рейтинга Intelligent Community Awards, который ежегодно составляется организацией Intelligent Community Forum (ICF, США). Рейтинг ежегодно определяет города, которые являются примером в развитии связи, подготовке кадров, использовании инноваций, цифровой инклюзии, вовлеченности жителей в управление городом и поддержании принципов устойчивости.

фото: сайт mos.ru


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Теги: 
ВДНХ  Сергунина  павильон  Умный город  экспозиция  обновление  Москва — больше чем город  Центр управления городом  благоустройство и комфорт  транспорт  образование  медицина  Культура  Музеи — детям  Афиша Москвы  бизнес  туризм  узнай Москву 

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