1 июня. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха в Московском регионе в ночь на 1 июня опускалась до 1,7 градусов мороза, сообщает центр погоды «Фобос».
При этом в самой Москве минимальная температура ночью была зафиксирована на уровне 5,6 градусов тепла, заморозки были зафиксированы по области.
По прогнозам синоптиков, в пятницу днем температура воздуха в Москве будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы, воздух прогреется до 13-15 градусов тепла. Столь же холодная погода ожидается в субботу, однако в воскресенье температура воздуха в Москве начнет повышаться.
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