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Город (Москва и область)     22.07.2020 19:58

В Подмосковье изменили условия программы «Земский доктор»

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Теги:  Подмосковье  Московская область  здравоохранение  медицина  Земский доктор 

22 июля. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье отменили возрастные ограничения для участников програмы «Земский доктор», сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

Ранее в программе могли принимать участие только врачи в возрасте до 50 лет. Теперь это ограничение снято. По словам главы Минздрава Подмосковья Светланы Стригунковой, это поможет привлечь дополнительные медицинские кадры для работы в первичном звене.

Программа «Земский доктор» направлена на поддержку врачей, которые работают в сельской местности. Участники программы получают единовременную выплату: врачи – в размере 1 миллиона рублей, фельдшеры – в размере 500 тысяч рублей.


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Теги: 
Подмосковье  Московская область  здравоохранение  медицина  Земский доктор 

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