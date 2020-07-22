22 июля. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье отменили возрастные ограничения для участников програмы «Земский доктор», сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.
Ранее в программе могли принимать участие только врачи в возрасте до 50 лет. Теперь это ограничение снято. По словам главы Минздрава Подмосковья Светланы Стригунковой, это поможет привлечь дополнительные медицинские кадры для работы в первичном звене.
Программа «Земский доктор» направлена на поддержку врачей, которые работают в сельской местности. Участники программы получают единовременную выплату: врачи – в размере 1 миллиона рублей, фельдшеры – в размере 500 тысяч рублей.
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