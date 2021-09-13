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Город (Москва и область)
13.09.2021, 15:27
В Москве досрочно начался отопительный сезон
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 13 сентября в Москве начинается отопительный се...
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Город (Москва и область)
13.09.2021, 15:22
В Подмосковье начали включать отопление
13 сентября. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье с 13 сентября начинается отопительный сезон, заявил на заседании правите...
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Город (Москва и область)
13.09.2021, 12:04
Все рейсы «Аэроэкспресса» в аэропорт Внуково отменят 18 сентября
13 сентября. Mossovetinfo.ru – В субботу, 18 сентября, отменяются все рейсы «Аэроэкспресса» от Киевского вокзала до аэ...