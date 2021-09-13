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Город (Москва и область)     13.09.2021 15:22

В Подмосковье начали включать отопление

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Теги:  Подмосковье  Московская область  отопление 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье с 13 сентября начинается отопительный сезон, заявил на заседании правительства региона министр энергетики Московской области Александр Самарин, сообщает АГН «Москва».

Самарин рассказал, что в связи с предстоящим похолоданием уже в пятницу в регионе приступили к пробным топкам.

«Мы начинаем разгонять систему, и с сегодняшнего дня, так как она инертная, она прогреется через дня три, мы начинаем пуск тепла, чтобы как раз при понижении температур в домах уже была комфортная температура», - сообщил министр.

В первую очередь отопление будет подано в социальные объекты - в школы, детские сады и больницы.

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Теги: 
Подмосковье  Московская область  отопление 

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