7 декабря. Mossovetinfo.ru - Для проведения масштабной вакцинации от коронавируса в Московской области оборудуют 92 прививочных пункта, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.



По словам Стригунковой, на настоящий момент в Подмосковье уже оборудовано 85 пунктов вакцинации, остальные будут подготовлены к 15 декабря.



На прошлой неделе в Подмосковье началась вакцинация от коронавируса представителей групп риска. Глава регионального минздрава сообщила, что на 6 декабря в области привились от коронавируса 5 494 человека: врачи, учителя, сотрудники социальных служб, общественного транспорта и МФЦ.



Первоначально в Подмосковье было поставлено 7 044 дозы вакцины. На сегодняшний день остаток составляет 1 550 доз. Очередная поставка вакцины ожидается на этой неделе.



Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. В Москве первый этап массовой вакцинации стартовал 5 декабря.