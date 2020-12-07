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Город (Москва и область)     07.12.2020 13:19

В Подмосковье оборудуют более 90 пунктов вакцинации от коронавируса

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Теги:  Московская область  Подмосковье  коронавирус  вакцинация  подготовка 

7 декабря. Mossovetinfo.ru - Для проведения масштабной вакцинации от коронавируса в Московской области оборудуют 92 прививочных пункта, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.

По словам Стригунковой, на настоящий момент в Подмосковье уже оборудовано 85 пунктов вакцинации, остальные будут подготовлены к 15 декабря.

На прошлой неделе в Подмосковье началась вакцинация от коронавируса представителей групп риска. Глава регионального минздрава сообщила, что на 6 декабря в области привились от коронавируса 5 494 человека: врачи, учителя, сотрудники социальных служб, общественного транспорта и МФЦ.

Первоначально в Подмосковье было поставлено 7 044 дозы вакцины. На сегодняшний день остаток составляет 1 550 доз. Очередная поставка вакцины ожидается на этой неделе.

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. В Москве первый этап массовой вакцинации стартовал 5 декабря.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  коронавирус  вакцинация  подготовка 

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