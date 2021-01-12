12 января. Mossovetinfo.ru – Рекомендации для людей старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в Московской области отменены, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.



При этом бесплатный проезд на транспорте для людей старше 65 лет в Подмосковье будет заблокирован как минимум до 6 февраля.