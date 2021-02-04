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Город (Москва и область)     04.02.2021 23:05

В Подмосковье планируют к концу недели снять ограничения по ковид

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Теги:  Московская область  коронавирус  Воробьев  ограничения  вакцинация 

4 февраля. Mossovetinfo.ru - К концу текущей недели в Московской области планируется снять оставшиеся ограничения на посещение ряда общественных мест из-за угрозы коронавируса (COVID-19 – ковид). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Предполагается, что в привычном режиме после снятия ограничений будут работать рестораны, музеи, клубы, дискотеки. «У нас рестораны и так все открыты. Ну и будет дискотека!», - отметил Воробьев.

Планируемое снижение ограничений в работе ряда учреждений связано со снижением уровня заболеваемости, которое губернатор объясняет началом вакцинации. «Я надеюсь, что ковид побежден, потому что началась активная вакцинация», - сказал А.Воробьев. К концу февраля количество активных «ковидных» коек в учреждениях здравоохранения Подмосковья планируется снизить вдвое.

По данным оперативного штаба по коронавирусу, по состоянию на 4 февраля в Московской области вакцинировалось 108 587 человек, 196 467 заболело COVID-19, 157 140 человек – выздоровело, 3 904 – умерли.

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Теги: 
Московская область  коронавирус  Воробьев  ограничения  вакцинация 

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