В Подмосковье планируют к концу недели снять ограничения по ковид

4 февраля. Mossovetinfo.ru - К концу текущей недели в Московской области планируется снять оставшиеся ограничения на посещение ряда общественных мест из-за угрозы коронавируса (COVID-19 – ковид). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".



Предполагается, что в привычном режиме после снятия ограничений будут работать рестораны, музеи, клубы, дискотеки. «У нас рестораны и так все открыты. Ну и будет дискотека!», - отметил Воробьев.



Планируемое снижение ограничений в работе ряда учреждений связано со снижением уровня заболеваемости, которое губернатор объясняет началом вакцинации. «Я надеюсь, что ковид побежден, потому что началась активная вакцинация», - сказал А.Воробьев. К концу февраля количество активных «ковидных» коек в учреждениях здравоохранения Подмосковья планируется снизить вдвое.



По данным оперативного штаба по коронавирусу, по состоянию на 4 февраля в Московской области вакцинировалось 108 587 человек, 196 467 заболело COVID-19, 157 140 человек – выздоровело, 3 904 – умерли.