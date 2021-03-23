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Город (Москва и область)     23.03.2021 19:29

В Подмосковье появятся автоматы по обмену пустой тары на фастфуд

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Теги:  Московская область  Подмосоквье  переработка  фандоматы  фастфуд 

23 марта. Mossovetinfo.ru — В Подмосковье представили автоматы, которые будут принимать пустые банки и бутылки и выдавать взамен штрих-коды на получение еды в популярных сетях фастфуда, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу замглавы региона Евгения Хромышина.

Как сообщила пресс-служба, в настоящее время ведутся переговоры с «Бургер-кинг» и другими популярными сетями фастфуда, об обмене штрих-кодов на комбинированные обеды.

Первые три фандомата установили в здании правительства Красногорска. Фандоматы произведены в России компанией «РТ-Инвест».

Как сообщил во время презентации Евгений Хромушин, до конца года подобные автоматы планируется установить в 500 школах и 300 магазинах торговых сетей Подмосковья. Кроме того, еще 100 автоматов будут установлены на вокзалах и других общественных пространства.

Вначале фандоматы будут принимать только пластиковые бутылки и алюминиевые банки, прием стеклянных бутылок сейчас нерентабелен.

В дальнейшем планируется монетизировать процесс сдачи пустой тары, путем перечисления денег на банковские или транспортные карты.

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Карта места

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Теги: 
Московская область  Подмосоквье  переработка  фандоматы  фастфуд 

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