В Подмосковье появятся автоматы по обмену пустой тары на фастфуд

23 марта. Mossovetinfo.ru — В Подмосковье представили автоматы, которые будут принимать пустые банки и бутылки и выдавать взамен штрих-коды на получение еды в популярных сетях фастфуда, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу замглавы региона Евгения Хромышина.



Как сообщила пресс-служба, в настоящее время ведутся переговоры с «Бургер-кинг» и другими популярными сетями фастфуда, об обмене штрих-кодов на комбинированные обеды.



Первые три фандомата установили в здании правительства Красногорска. Фандоматы произведены в России компанией «РТ-Инвест».



Как сообщил во время презентации Евгений Хромушин, до конца года подобные автоматы планируется установить в 500 школах и 300 магазинах торговых сетей Подмосковья. Кроме того, еще 100 автоматов будут установлены на вокзалах и других общественных пространства.



Вначале фандоматы будут принимать только пластиковые бутылки и алюминиевые банки, прием стеклянных бутылок сейчас нерентабелен.



В дальнейшем планируется монетизировать процесс сдачи пустой тары, путем перечисления денег на банковские или транспортные карты.