В Подмосковье прекращены полномочия двух депутатов, представивших недостоверные сведения о доходах

22 марта. Mossovetinfo.ru - Полномочия двух депутатов совета депутатов городского округа Рошаль Московской области, нарушивших антикоррупционное законодательство, прекращены досрочно по требованию Шатурской городской прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура Московской области.



«Установлено, что два депутата совета депутатов городского округа Рошаль представили недостоверные (неполные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год», - отмечается в сообщении.



Полномочия двух депутатов прекращены после повторного рассмотрения представления Шатурского городского прокурора на совете муниципального образования.