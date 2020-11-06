6 ноября. Mossovetinfo.ru – Заперт на проведение в Подмосковье спортивных соревнований с посещением зрителей будет продлен, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта и физической культуры Московской области Романа Терюшкова.
Запрет на проведение спортивных соревнований с присутствием зрителей был введен в Московской области указом губернатора региона Андрея Воробьева от 19 октября. При этом, разрешается проведение спортивных соревнований и тренировок спортсменов, однако без допуска зрителей на них.
Первоначально запрет был введен до 7 ноября, однако, по словам Терюшкова, уже принято решение о его продлении до 22 ноября.
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