6 ноября. Mossovetinfo.ru – Заперт на проведение в Подмосковье спортивных соревнований с посещением зрителей будет продлен, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта и физической культуры Московской области Романа Терюшкова.



Запрет на проведение спортивных соревнований с присутствием зрителей был введен в Московской области указом губернатора региона Андрея Воробьева от 19 октября. При этом, разрешается проведение спортивных соревнований и тренировок спортсменов, однако без допуска зрителей на них.



Первоначально запрет был введен до 7 ноября, однако, по словам Терюшкова, уже принято решение о его продлении до 22 ноября.