23 июня. Mossovetinfo.ru – С 1 июля в Московской области снимут все ограничения, введенные из-за коронавируса, коме масочного режима, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев.
«Мы видим благоприятную обстановку, и поэтому, по сути, снимаем все ограничения, открываем все торговые центры с 25-го числа, с 1 июля будут работать все спортивные сооружения. А дальше останутся только маски — их ношение в общественных местах крайне важно», - заявил Воробьев.
В Московской области поэтапно снимаются ограничения, введенные из-за коронавируса. Уже возобновили работу МФЦ, летние веранды в кафе и ресторанах, салоны красоты, музеи и выставочные залы, в поликлиниках возобновился плановый прием пациентов, в больницах возобновили проведение плановых операций.
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