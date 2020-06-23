23 июня. Mossovetinfo.ru – С 1 июля в Московской области снимут все ограничения, введенные из-за коронавируса, коме масочного режима, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев.



«Мы видим благоприятную обстановку, и поэтому, по сути, снимаем все ограничения, открываем все торговые центры с 25-го числа, с 1 июля будут работать все спортивные сооружения. А дальше останутся только маски — их ношение в общественных местах крайне важно», - заявил Воробьев.



В Московской области поэтапно снимаются ограничения, введенные из-за коронавируса. Уже возобновили работу МФЦ, летние веранды в кафе и ресторанах, салоны красоты, музеи и выставочные залы, в поликлиниках возобновился плановый прием пациентов, в больницах возобновили проведение плановых операций.