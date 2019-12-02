2 декабря. Mossovetinfo.ru – Власти Московской области с 20 декабря запустят акцию, в рамках которой любой желающий сможет самостоятельно срубить елку к Новому году, сообщил журналистам председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.



По словам Советникова, для акции были выбраны два больших питомника в Дмитрове и Виноградово. Елки в питомниках специально выращивались с целью дальнейшей вырубки. Любой житель Москвы и области сможет приехать в питомник, выбрать себе елку и самостоятельно ее срубить.



Советников подчеркнул, что цена елки будет доступной, елки будут продаваться по себестоимости. Цена елки составит от 500 до 1000 рублей.