Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     02.12.2019 15:45

В Подмосковье с 20 декабря можно будет срубить елку к Новому году

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Новый год  елки  Московская область 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Власти Московской области с 20 декабря запустят акцию, в рамках которой любой желающий сможет самостоятельно срубить елку к Новому году, сообщил журналистам председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

По словам Советникова, для акции были выбраны два больших питомника в Дмитрове и Виноградово. Елки в питомниках специально выращивались с целью дальнейшей вырубки. Любой житель Москвы и области сможет приехать в питомник, выбрать себе елку и самостоятельно ее срубить.

Советников подчеркнул, что цена елки будет доступной, елки будут продаваться по себестоимости. Цена елки составит от 500 до 1000 рублей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Новый год  елки  Московская область 

Возврат к списку

Лента новостей

16:00 Город (Москва и область) Движение по Шелепихинскому мосту ограничено до 25 декабря в связи с ремонтом

15:45 Город (Москва и область) В Подмосковье с 20 декабря можно будет срубить елку к Новому году

15:14 Город (Москва и область) Москва вошла в число лидеров по уровню зарплат в России в 2019 году

14:54 Власть Яндиев избран главой фракции «Справедливая Россия» в Мосгордуме

13:57 Город (Москва и область) Здания 11 районных судов Москвы эвакуировали после сообщений о минировании

Актуальные материалы

14:33 Общество Собянин напомнил, что в центре «Моя карьера» помогут найти работу

09:14 Город (Москва и область) Завершился краудсорсинг-проект «Город спорта»

19:36 Город (Москва и область) Собянин пожелал москвичам на Новый год уверенности в завтрашнем дне

11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов

10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru