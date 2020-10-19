19 октября. Mossovetinfo.ru – С 21 октября в Московской области в рамках борьбы с распространением коронавируса запретят массовые мероприятия и закроют выставки и музеи, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе еженедельного оперативного заседания.



По словам Воробьева, запрет коснется в том числе спортивных соревнований. Соревнования и тренировки будут продолжены, однако допуск зрителей на них будет запрещен.



Кроме того, власти Подмосковья рассматривают возможность распространения запрета на проведение торжественных юбилеев, свадеб и тому подобных мероприятий.