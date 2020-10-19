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Город (Москва и область)
19.10.2020, 13:48
В ночных заведениях Москвы начала действовать система чекинов
19 октября. Mossovetinfo.ru – Система обязательной регистрации посетителей и сотрудников начала действовать в ночных заведениях Москвы с 12:00 понедельника, 19 октября. Теперь все сотрудники...
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Город (Москва и область)
19.10.2020, 13:02
Еще два резервных коронавирусных госпиталя откроют в Москве
19 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение открыть еще два резервных коронавирусных госпиталя в АТЦ «Москва» и на ВДНХ, об этом мэр объявил в ходе открытия госпиталя в А...
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Город (Москва и область)
19.10.2020, 11:29
В Подмосковье с 21 октября закроют музеи и запретят массовые мероприятия
19 октября. Mossovetinfo.ru – С 21 октября в Московской области в рамках борьбы с распространением коронавируса запретят массовые мероприятия и закроют выставки и музеи, об этом сообщил губернатор...