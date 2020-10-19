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Город (Москва и область)     19.10.2020 11:29

В Подмосковье с 21 октября закроют музеи и запретят массовые мероприятия

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Теги:  Московская область  Андрей Воробьев  подмосковье  коронавирус  ограничения  массовые мероприятия 

19 октября. Mossovetinfo.ru – С 21 октября в Московской области в рамках борьбы с распространением коронавируса запретят массовые мероприятия и закроют выставки и музеи, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе еженедельного оперативного заседания.

По словам Воробьева, запрет коснется в том числе спортивных соревнований. Соревнования и тренировки будут продолжены, однако допуск зрителей на них будет запрещен.

Кроме того, власти Подмосковья рассматривают возможность распространения запрета на проведение торжественных юбилеев, свадеб и тому подобных мероприятий.


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Карта места

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Теги: 
Московская область  Андрей Воробьев  подмосковье  коронавирус  ограничения  массовые мероприятия 

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