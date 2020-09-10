В Подмосковье танковым балетом и реконструкцией сражения «Битва под Прохоровкой» отметят День танкиста

10 сентября. Mossovetinfo.ru - Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа отметят свой профессиональный праздник реконструкцией сражения «Битва под Прохоровкой» и танковым балетом. "В ходе боя танки Т-34 во взаимодействии с артиллерией уничтожат немецкую технику и живую силу противника, а также проведут эвакуацию поврежденной техники с поля боя", - сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-служба Западного военного округа.



"В реконструкции будет использовано охолощенное оружие и техника принимавшая участие в Великой Отечественной войне, среди которой винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, автомобиль ГАЗ-67, мобильная полевая кухня и другие подлинные предметы военного времени", - отмечается в сообщении.



Празднование Дня танкиста пройдет на территории Кантемировской танковой дивизии ЗВО 12 сентября.



Фото - пресс-служба ЗВО.