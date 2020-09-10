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Город (Москва и область)     10.09.2020 12:42

В Подмосковье танковым балетом и реконструкцией сражения «Битва под Прохоровкой» отметят День танкиста

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Теги:  День танкиста  Кантемировская  Подмосковье  ЗВО 

10 сентября. Mossovetinfo.ru - Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа отметят свой профессиональный праздник реконструкцией сражения «Битва под Прохоровкой» и танковым балетом. "В ходе боя танки Т-34 во взаимодействии с артиллерией уничтожат немецкую технику и живую силу противника, а также проведут эвакуацию поврежденной техники с поля боя", - сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-служба Западного военного округа.

"В реконструкции будет использовано охолощенное оружие и техника принимавшая участие в Великой Отечественной войне, среди которой винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, автомобиль ГАЗ-67, мобильная полевая кухня и другие подлинные предметы военного времени", - отмечается в сообщении.

Празднование Дня танкиста пройдет на территории Кантемировской танковой дивизии ЗВО 12 сентября.

Фото - пресс-служба ЗВО.


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Теги: 
День танкиста  Кантемировская  Подмосковье  ЗВО 

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