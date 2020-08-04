В Подмосковье усилили проверки наличия масок у пассажиров в общемтвкнном транспорте

4 августа. Mossovetinfo.ru - Министерство транспорта Московской области с 4 августа усилило проверки наличия масок у пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Пассажиров призвали забывать носить средства защиты в общественном транспорте.



Масочный режим на улице, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса, был отменен в Подмосковье в середине июля. Маски остаются обязательными в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных зданиях.