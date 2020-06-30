30 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области возобновили проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Проведение процедуры было приостановлено на время пандемии коронавируса. При этом, процедуру в Подмосковье можно пройти бесплатно, оформив квоту.
Замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева рассказала, что в первую очередь процедуру ЭКО проведут женщинам, которые должны были пройти ее еще несколько месяцев назад, но из-за пандемии коронавируса не смогли это сделать. А после 10 июля начнут принимать документы у тех, кто только собирается пройти медицинскую комиссию для прохождения процедуры ЭКО.
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