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Город (Москва и область)     25.08.2020 14:30

В Подмосковье возобновили проведении диспансеризации

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Теги:  Московская область  Подмосковье  здравоохранение  диспансеризация 

25 августа. Mossovetinfo.ru - В Московской области возобновили проведение диспансеризаций и профилактических осмотров, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Решение о возобновлении диспанцеризаций и профилактических осмотров было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Чтобы пройти диспанцеризацию, необходимо вначале записаться к лечащему врачу-терапевту через портал госуслуг или по телефону. При этом при посещении поликлиник необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  здравоохранение  диспансеризация 

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