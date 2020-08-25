25 августа. Mossovetinfo.ru - В Московской области возобновили проведение диспансеризаций и профилактических осмотров, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Решение о возобновлении диспанцеризаций и профилактических осмотров было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.
Чтобы пройти диспанцеризацию, необходимо вначале записаться к лечащему врачу-терапевту через портал госуслуг или по телефону. При этом при посещении поликлиник необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
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