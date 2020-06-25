25 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области впервые с середины апреля выявлено менее 500 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб.
За сутки в Подмосковье зафиксировано 467 новых случаев заражения коронавирусом. В последний раз, когда в регионе было выявлено менее 500 новых случаев заражения за сутки, было 18 апреля, когда заболели 428 человек. С тех пор ежедневно выявлялось более 500 случаев заражения.
По данным оперативного штаба на 25 июня в Подмосковье выявлено 55 853 случая заражения коронавирусом. 29 002 человека выздоровели, 832 скончались.
С сегодняшнего дня в Московской области снят еще ряд ограничений, введенных из-за распространения коронаивруса. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, с 1 июля в Москве отменят все введенные ограничения, кроме масочного режима.
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