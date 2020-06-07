7 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области впервые с начала пандемии коронавируса количество выписанных пациентов превысило число госпитализированных. Об этом этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев.
Он отметил, что это позволило открыть салоны красоты, бани, МФЦ. Ежедневно в Подмосковье проводится более 20 тысяч тестирований, а также 5 тысяч исследований на антитела.
Воробьев подчеркнул, что торговые центры пока открывать нельзя.
Московская область. Статистика по коронавирусу. Данные на 7 июня
11:30 Город (Москва и область) Пропускной режим в Москве могут отменить с середины июня - СМИ
10:43 Город (Москва и область) В Подмосковье впервые с начала пандемии число выписанных пациентов превысило число госпитализированных
10:38 В России Коронавирус. Статистика по России. Данные по регионам на 7 июня
10:35 Город (Москва и область) Коронавирус. Подмосковье. Данные на утро 7 июня
10:35 Город (Москва и область) Коронавирус. Москва. Данные на утро 7 июня
16:00 Город (Москва и область) Информационные центры программы реновации возобновят работу 5 июня
16:56 Власть Путин согласился объявить режим ЧС федерального характера из-за разлива топлива в Норильске
17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве
17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление
19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска
17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая