7 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области впервые с начала пандемии коронавируса количество выписанных пациентов превысило число госпитализированных. Об этом этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев.



Он отметил, что это позволило открыть салоны красоты, бани, МФЦ. Ежедневно в Подмосковье проводится более 20 тысяч тестирований, а также 5 тысяч исследований на антитела.



Воробьев подчеркнул, что торговые центры пока открывать нельзя.



Московская область. Статистика по коронавирусу. Данные на 7 июня