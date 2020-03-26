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Город (Москва и область)     26.03.2020 09:54

В Подмосковье временно приостановлены все массовые мероприятия

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Теги:  коронавирус  Московская область  кинотеатры  ТРЦ  массовые мероприятия  приостановка 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о вводе в регионе дополнительных мер для борьбы с распространением коронавируса, постановление опубликовано на официальном сайте правительства Подмосковья.

Дополнительные меры предполагают в том числе временную приостановку проведения всех массовых мероприятий, как в помещениях, так и на открытом воздухе, в том числе в досуговых центрах, ТРЦ и в парках. При этом разрешены индивидуальные и семейные прогулки в парках.

Временно закрываются библиотеки, учреждения культуры, кинотеатры, детские развлекательные центры, игровые комнаты и ночные клубы.

Приостанавливается льготный проезд в общественном транспорте граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, студентов и учеников колледжей, а также для школьников с 5 класса и старше.

Приостанавливается оказание стоматологических услуг, «за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме».

Временно приостановить проведение массовых мероприятий и работу кинотеатров и торгово-развлекательных центров в связи с распространением коронавируса региональным властям рекомендовало Правительство РФ.


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Карта места

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Теги: 
коронавирус  Московская область  кинотеатры  ТРЦ  массовые мероприятия  приостановка 

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