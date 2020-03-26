26 марта. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о вводе в регионе дополнительных мер для борьбы с распространением коронавируса, постановление опубликовано на официальном сайте правительства Подмосковья.



Дополнительные меры предполагают в том числе временную приостановку проведения всех массовых мероприятий, как в помещениях, так и на открытом воздухе, в том числе в досуговых центрах, ТРЦ и в парках. При этом разрешены индивидуальные и семейные прогулки в парках.



Временно закрываются библиотеки, учреждения культуры, кинотеатры, детские развлекательные центры, игровые комнаты и ночные клубы.



Приостанавливается льготный проезд в общественном транспорте граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, студентов и учеников колледжей, а также для школьников с 5 класса и старше.



Приостанавливается оказание стоматологических услуг, «за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме».



Временно приостановить проведение массовых мероприятий и работу кинотеатров и торгово-развлекательных центров в связи с распространением коронавируса региональным властям рекомендовало Правительство РФ.