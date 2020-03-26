26 марта. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о вводе в регионе дополнительных мер для борьбы с распространением коронавируса, постановление опубликовано на официальном сайте правительства Подмосковья.
Дополнительные меры предполагают в том числе временную приостановку проведения всех массовых мероприятий, как в помещениях, так и на открытом воздухе, в том числе в досуговых центрах, ТРЦ и в парках. При этом разрешены индивидуальные и семейные прогулки в парках.
Временно закрываются библиотеки, учреждения культуры, кинотеатры, детские развлекательные центры, игровые комнаты и ночные клубы.
Приостанавливается льготный проезд в общественном транспорте граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, студентов и учеников колледжей, а также для школьников с 5 класса и старше.
Приостанавливается оказание стоматологических услуг, «за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме».
Временно приостановить проведение массовых мероприятий и работу кинотеатров и торгово-развлекательных центров в связи с распространением коронавируса региональным властям рекомендовало Правительство РФ.
09:59 Происшествия Сбой произошел на МЦК утром 26 марта
09:54 Город (Москва и область) В Подмосковье временно приостановлены все массовые мероприятия
09:36 Город (Москва и область) Более 138 тысяч человек в России находятся под наблюдением из-за коронавируса
08:57 Власть Прибывающих в Россию людей будут тестировать на коронавирус
08:40 Власть Кабмин рекомендовал российским регионам временно приостановить работу кинотеатров и ТРЦ
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений
08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек