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Город (Москва и область)     21.10.2020 01:22

В Подмосковье вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

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Теги:  Московская область  коронавирус  ограничения 

21 октября. Mossovetinfo.ru – В Московской области вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса, соответствующий указ губернатор региона Андрей Воробьев подписал 19 октября.

С 21 октября в Московской области с 00:00 до 08:00 запрещаются все развлекательные мероприятия в ресторанах, барах и кафе.

Вводится запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых комплексов. При этом, разрешаются прогулки на открытом воздухе по их территориям.

Запрещается проведение на территории Подмосковья физкультурные, спортивные, развлекательные, культурные, досуговые, зрелищные, выставочные мероприятия на которых присутствуют посетители и зрители. При этом, разрешается проведение спортивных соревнований и тренировок спортсменов, однако без допуска зрителей на них.

В торговых центрах, площадью более 5 тысяч квадратных метров вводится обязательно измерение температуры посетителей на входе. Аналогичная мера вводится во всех организациях общественного питания.

Кроме того, в Подмосковье с 21 октября ужесточается контроль за соблюдением масочного режима и соблюдения социальной дистанции в общественном транспорте, в предприятиях общепита и в магазинах.

Новые ограничения будут действовать в Подмосковье до 7 ноября.


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Теги: 
Московская область  коронавирус  ограничения 

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