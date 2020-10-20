21 октября. Mossovetinfo.ru – В Московской области вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса, соответствующий указ губернатор региона Андрей Воробьев подписал 19 октября.



С 21 октября в Московской области с 00:00 до 08:00 запрещаются все развлекательные мероприятия в ресторанах, барах и кафе.



Вводится запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых комплексов. При этом, разрешаются прогулки на открытом воздухе по их территориям.



Запрещается проведение на территории Подмосковья физкультурные, спортивные, развлекательные, культурные, досуговые, зрелищные, выставочные мероприятия на которых присутствуют посетители и зрители. При этом, разрешается проведение спортивных соревнований и тренировок спортсменов, однако без допуска зрителей на них.



В торговых центрах, площадью более 5 тысяч квадратных метров вводится обязательно измерение температуры посетителей на входе. Аналогичная мера вводится во всех организациях общественного питания.



Кроме того, в Подмосковье с 21 октября ужесточается контроль за соблюдением масочного режима и соблюдения социальной дистанции в общественном транспорте, в предприятиях общепита и в магазинах.



Новые ограничения будут действовать в Подмосковье до 7 ноября.