Другие материалы
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Город (Москва и область)
21.10.2020, 01:22
В Подмосковье вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса
21 октября. Mossovetinfo.ru – В Московской области вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса, соответствующий указ губернатор региона Андрей Воробьев подписал 19 октября. С 21 окт...
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Город (Москва и область)
20.10.2020, 17:20
Роспотребнадзор приостановил работу МГТУ имени Баумана из-за коронавируса
20 октября. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор приостановил деятельность Московского государственного технического университета имени Баумана из-за роста числа заболеваний коронавирусом и несоблюде...
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Город (Москва и область)
20.10.2020, 13:30
Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Москве
20 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 999 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Кроме того, за предыдущие сутки от коронавируса ск...