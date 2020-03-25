25 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Московской области ввели в регионе дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Согласно постановлению, в регионе с 25 марта закрываются ночные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры, кинотеатры и кинозалы. Кроме того, в барах, ресторанах и кафе запрещено курение кальяна.



С 12 марта постановлением губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Отменены массовые мероприятия, школьникам и студентам разрешено перейти на дистанционное обучение, работодателям рекомендовали по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.