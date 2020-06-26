26 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области впервые с середины апреля выявлено менее 400 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, следует из данных оперативного штаба.
Всего за сутки в Подмосковье зафиксировано 390 новых случаев заболевания. В предыдущий раз менее 400 новых заболевших за сутки было зафиксировано 15 апреля, когда выявили 272 случая заражения.
Также за прошедшие сутки в Московской области вылечились от коронавируса 1 489 человек, скончались в результате заражения 14 человек.
Всего за время пандемии в Подмосковье заразились коронавирусом 56 243 человека. Из них выздоровел 30 491 человек, скончались 846 человек.
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