 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     26.06.2020 11:05

В Подмосковье выявлено менее 400 новых случаев коронавируса впервые с середины апреля

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Московская область  Подмосковье  статистика 

26 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области впервые с середины апреля выявлено менее 400 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, следует из данных оперативного штаба.

Всего за сутки в Подмосковье зафиксировано 390 новых случаев заболевания. В предыдущий раз менее 400 новых заболевших за сутки было зафиксировано 15 апреля, когда выявили 272 случая заражения.

Также за прошедшие сутки в Московской области вылечились от коронавируса 1 489 человек, скончались в результате заражения 14 человек.

Всего за время пандемии в Подмосковье заразились коронавирусом 56 243 человека. Из них выздоровел 30 491 человек, скончались 846 человек.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Московская область  Подмосковье  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

11:05 Город (Москва и область) В Подмосковье выявлено менее 400 новых случаев коронавируса впервые с середины апреля

10:54 Город (Москва и область) Движение поездов между станцией Каланчевская и Курским вокзалом ограничат со 2 по 31 июля

10:06 Город (Москва и область) Антитела к коронавирусу выявили у 20% прошедших тестирование москвичей

09:56 В России Введение новых правил медицинского освидетельствования водителей вновь отложено

09:05 В России Более 600 тысяч человек уже приняли участие в электронном голосовании по Конституции

Актуальные материалы

18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин

08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн

10:46 В мире Евросоюз может не открыть границы с Россией 1 июля - СМИ

18:51 Город (Москва и область) Некоторые станции метро в центре Москвы утром 24 июня будут работать с ограничениями

18:08 Общество Салют 24 июня в Москве запустят из одной точки

18:28 Город (Москва и область) В Москве с 23 июня можно пользоваться детскими и спортивными площадками

18:16 Город (Москва и область) С 23 июня в Москве возобновляют работу бассейны и фитнес-клубы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru