21 апреля. Mossovetinfo.ru – За неделю в Московской области составили более тысячи протоколов о нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Госадмтехнадзора.
Все нарушители заплатят штраф в 4 тысячи рублей.
В Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева с 15 апреля введены цифровые пропуска. Для проездок в Москву или по территории Подмосковья необходимо оформить цифровой пропуск на портале госуслуги СТОП Коронавирус, на портале госуслуг или с помощью смс.
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