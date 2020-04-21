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Город (Москва и область)     21.04.2020 13:33

В Подмосковье за неделю зафиксировали более тысячи нарушений режима самоизоляции

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Теги:  коронавирус  самоизоляция  нарушения  Московская область 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – За неделю в Московской области составили более тысячи протоколов о нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Госадмтехнадзора.

Все нарушители заплатят штраф в 4 тысячи рублей.

В Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева с 15 апреля введены цифровые пропуска. Для проездок в Москву или по территории Подмосковья необходимо оформить цифровой пропуск на портале госуслуги СТОП Коронавирус, на портале госуслуг или с помощью смс.


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Теги: 
коронавирус  самоизоляция  нарушения  Московская область 

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