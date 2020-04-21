21 апреля. Mossovetinfo.ru – За неделю в Московской области составили более тысячи протоколов о нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Госадмтехнадзора.



Все нарушители заплатят штраф в 4 тысячи рублей.



В Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева с 15 апреля введены цифровые пропуска. Для проездок в Москву или по территории Подмосковья необходимо оформить цифровой пропуск на портале госуслуги СТОП Коронавирус, на портале госуслуг или с помощью смс.