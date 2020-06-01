1 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 728 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 39 723 случая. На данный момент в регионе заражены 30 828 человек. Вылечились 8 422 человека, умерли – 473 человека.



В России выявлено 414 878 случаев во всех регионах. В Москве зафиксировано 183 088 случаев заболевания.