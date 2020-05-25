25 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксирован 831 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 34 346 случаев. На данный момент в регионе заражены 27 666 человек. Вылечились 5 908 человек, умерли – 329 человек.



В России выявлено 353 427 случай во всех регионах. В Москве зафиксировано 167 659 случаев заболевания.