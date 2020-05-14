14 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 918 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье подтверждено 24 580 случаев заболевания. Вылечились 1987 человек. Скончалось 240 человек.



В России зафиксировано 252 245 случаев заражения коронавирусом. В Москве подтверждено 130 716 случаев заболевания.