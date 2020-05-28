28 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 774 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 36 730 случаев. На данный момент в регионе заражены 29 507 человек. Вылечились 6 843 человека, умерли – 380 человек.



В России выявлен 379 051 случай во всех регионах. В Москве зафиксировано 173 497 случаев заболевания.