8 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 1075 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье подтверждено 19 425 случая заболевания. Вылечились 1030 человек. Скончался 186 человек.



В Москве подтверждено 104 189 случаев заболевания. В России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом.