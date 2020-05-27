27 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 793 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 35 956 случаев. На данный момент в регионе заражены 29 157 человек. Вылечились 6 440 человека, умерли – 359 человек.



В России выявлено 370 680 случаев во всех регионах. В Москве зафиксировано 171 443 случая заболевания.